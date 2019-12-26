«مش دافعين».. لبنان يواصل الاحتجاج على السياسات المالية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

واصل اللبنانيون احتجاجاتهم على وقع الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، حيث تجمع عدد من المحتجين أمام مصارف لبنان منددين بالسياسة المالية والاقتصادية المتبعة، ودعوا إلى «التغيير وإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين والإفراج عن أموال الشعب من المصارف»، مرددين هتافات ضد حاكم مصرف لبنان المركزى.

ووزّع المعتصمون أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا على السيارات ملصقات تحت شعار «مش دافعين»، ودعوا اللبنانيين إلى الامتناع عن دفع الضرائب والرسوم والتوقف عن تسديد القروض المصرفية المستحقة إلى حين استرجاع الحقوق، ونشبت احتكاكات بين القوى الأمنية والمعتصمين أمام المصرف بعد محاولة إقفال الطريق.

وفى طرابلس، احتشد عدد من المحتجين اللبنانيين أمام أحد المصارف في ساحة عبدالحميد كرامى، احتجاجاً على عدم استطاعتهم سحب أموالهم والحصول على رواتبهم، وحضرت عناصر من الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى إلى المكان لتهدئة المحتجين.

في السياق ذاته، أثارت المعلومات التي كشفها الاقتصادى اللبنانى، مروان إسكندر، عن تحويلات مالية تعود لشخصيات سياسية إلى مصارف سويسرية، ضجة في الأوساط اللبنانية.

ونُقل عن إسكندر، في مقابلة إذاعية، قوله إنه التقى مسؤولة سويسرية «ونقلت إليه تفاصيل تحويلات مالية بالدولار إلى الخارج لـ6 شخصيات سياسية قاربت 6.5 مليار دولار»، وكشف أنه يعرف أسماءها جيداً»، وأضاف أن «مجمل التحويلات التي حصلت للسياسيين، أصبحت عرضة لدراسة البرلمان السويسرى وتقديره، ولدى الأسماء».