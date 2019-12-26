شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف شخص يشاهدون الكسوف الحلقي النادر في الأحساء شرق السعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد نحو 5 آلاف شخص تجمعوا بجوار جبل الأربع في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، فجر اليوم الخميس الكسوف الحلقي النادر بحسب صحيفة الرياض السعودية، الصحيفة السعودية رصدت جوانب من الحدث والحضور الإعلامي الكثيف لتغطية الحدث، حيث قالت الصحيفة فى تقريرها، رغم أن الكسوف الحلقي لم يستغرق سوى ثلاث دقائق، إلا أن من عاشها في الموقع الأدق في العالم وهو بجوار جبل الأربع في محافظة الأحساء كانت كفيلة بأن يعيش معها لحظات إيمانية وروحانية تدل على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ومدبّره بدقة متناهية، كما أنه ورغم ما وهبه الله سبحانه وتعالى من العلم والمعرفة، إلا أنه يزداد يقيناً بأن العالم لم يؤت من العلم إلا قليلاً .

ووصف الباحث الفلكي السعودى ملهم الهندي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لحظات إشراق الشمس في سماء الأحساء فجر اليوم وهي في حالة كسوف حلقي بأنها لحظات إيمانية عاش معها جميع الحاضرين أجمل اللحظات في حياتهم، مشيراً إلى أنهم في جامعة الملك عبدالعزيز رصدوا تلك اللحظات عبر المتابعة بالتلسكوبات والبث المباشر.

وخلال حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي فى السعودية، أدى الحضور صلاة الكسوف من الموقع، وسط تنظيم وتواجد أمني من قبل الجهات الأمنية، وفرق هيئة الهلال الأحمر، وتنظيم من بقية الجهات الحكومية كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي أعدت بشراكة مجموعة من الجهات مخيمات خاصة للضيوف والمهتمين، وكذلك جامعة الملك فيصل وأمانة الأحساء، فيما وزعت النظرات الخاصة بمشاهدة الكسوف من قبل الجهات المنظمة.





Advertisements















