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المرصد السورى: انفجارات فى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع عدة انفجارات صباح اليوم الخميس في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من الحدود العراقية.

وأفاد المرصد السوري ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن الانفجارات وقعت نتيجة قصف مجهول المصدر تضاربت المعلومات حول ما إذا كان عبر طائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى، مشيرا إلى أن القصف استهدف مقرا تابعا للقوات الإيرانية في حي الجمعيات بمدينة البوكمال السورية. 

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وأشار إلى وقوع انفجارات عدة أيضا في بادية الجلاء في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذه الانفجارات.

 

يأتي هذا عقب ساعات من إعلان مصادر سورية مقتل 5 مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران في سوريا جراء غارات جوية استهدفت مدينة البوكمال في محافظة دير الزور (شرق)، من دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

 

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