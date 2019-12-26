شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: انفجارات فى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع عدة انفجارات صباح اليوم الخميس في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من الحدود العراقية.
وأفاد المرصد السوري ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن الانفجارات وقعت نتيجة قصف مجهول المصدر تضاربت المعلومات حول ما إذا كان عبر طائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى، مشيرا إلى أن القصف استهدف مقرا تابعا للقوات الإيرانية في حي الجمعيات بمدينة البوكمال السورية.
وأشار إلى وقوع انفجارات عدة أيضا في بادية الجلاء في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذه الانفجارات.
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