شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون عراقيون يحرقون علم إيران فى تجمع بساحة التحرير ببغداد ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقبل متظاهرون فى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد على حرق العلم الإيرانى احتجاجا على تدخل إيران فى أمور العراق وزيادة نفوذ طهران فى البلاد، وردد المتظاهرين خلال حرق العلم شعارات "إيران بره بره.. بغداد تبقى حرة"، حيث تتواصل الاحتجاجات فى ساحة التحرير والتظاهر فى بغداد وعدد من المحافظات الأخرى رغم إقرار قانون الانتخابات الجديد لمواصلة الضغط بهدف تحقيق بقية المطالب، من أبرزها تكليف شخصية مستقلة برئاسة الحكومة الجديدة خلفا لحكومة المستقيل عادل عبدالمهدى.

وكان مصدر أمنى عراقى أفاد أمس الاربعاء، أن محتجين أقدموا على حرق مقار أحزاب سياسية فى محافظة الديوانية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية، وقال المصدر الأمنى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن فرق الدفاع المدنى فى المحافظة تمكنت من السيطرة على النيران فى هذه المقار واخمادها.

Advertisements

كما سادت حالة من الغضب فى الديوانية، فور إعلان نبأ وفاة الناشط العراقى ثائر الطيب متأثرا بجروح أصيب بها إثر محاولة اغتيال تعرض فى شهر ديسمبر الماضى، كما دعت تنسيقيات الحراك الشعبي فى العراق إلى قطع الطرق الرئيسية فى بغداد، ردا على وفاة الناشط .

ومن جهة أخرى، طالبت بعثة الاتحاد الأوروبى فى العراق، أول أمس الثلاثاء، وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين، وقالت البعثة، إن ممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، طالبوا فى اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقى ياسين الياسرى، بالعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسرى للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين.

وفى ذات السياق، تشدد القوات الأمنية فى العراق، من انتشارها وإجراءاتها فى العاصمة بغداد، تزامنا مع الدعوات التى يتم اطلاقها بشكل متكرر لتنظيم تظاهرات حاشدة من المقرر توافدها من مختلف المحافظات، نحو ساحة التحرير وسط بغداد.