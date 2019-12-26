شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: أردوغان مجنون يريد ابتلاع خيرات الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، من خطورة دولتى تركيا وإيران على الأمة العربية والإسلامية، مطالبا قادة الدول العربية بالانتباه منهما لسعيهم منذ سنوات لابتلاع خيرات الأمة، قائلا فى تغريدة له منشورة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل: "على العرب أن ينتبهوا لدولتين همهما ابتلاع الوطن العربى وهو فى حالة من الضعف والتشرذم الآن.. الدولتان هما تركيا وايران".

وأكد ضاحى خلفان، فى رسالته المنشورة على "تويتر"، أن الحرائق التى حدثت في المنطقة منذ عام 2011 وحتى الأن مخطط لها مسبقا تخطيطا تركيا منذ مارس 2010 قبل واقعة حرق بوعزيزي تونس لنفسه، حيث نشر فيديو قديم لدواود أوغلوا القيادى بحزب العدالة والتنمية التركى ورئيس وزراء تركيا السابق يقول فيه سنربط دمشق بسرايفو وبنغازي بأرضوم، مشيرا إلى فشل مشرعهم لكن عندما تنطفئ حرائق المنطقة وتهدأ سيكتشف العرب حجم خيانة الأتراك والإخوان وقطر.

وتابع: "زور اردوغان شهادته وسجن وقتل العديد من قادته، ويريد أن يفرض على العرب إرادته.. أليس مجنونا هذا الذي يسمى أردوغان"، وتساءل: "من اعطى الحق لاردوغان ليجتاح الأرض العربية؟ هل اعطاه الاخونجية؟ هذا المجنون الطامع في الارض الأمة.

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تويته ضاحى خلفان عن اردوغان

فى وقت سابق، انتقد ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، مساعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتدمير الجيش الليبى وجره لحرب فى ليبيا من خلال إرسال الجنود الأتراك إلى طرابلس، وإصراره على التضحية بأبناء الجيش التركى بالتدخل العسكرى فى ليبيا ودعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة فائز السراج كما فعل من قبل بالتدخل العسكرى فى الأراضى السورية بحجة حماية الأمن القومى.



تويته ضاحى خلفان عن اردوغان

جدير بالذكر يحاول النظام التركى شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، وذلك بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى فائز السراج نهاية نوفمبر الماضى، واستمرارا لسياسة استفزاز الشارع الليبى ومؤسساته العسكرية والأمنية، طالبت أنقرة الجيش الوطنى الليبى بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان التركى لإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.