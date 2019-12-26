شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نشطاء يوثقون بعدساتهم "حلقة النار" فى بعض دول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت ظاهرة "الكسوف الحلقى" للشمس الذى أطلق عليها اسم "حلقة النار"، اليوم الخميس، فى بعض الدول العربية، منها السعودية وقطر والإمارات.

ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعى الظاهرة التى تعتبر الحدث الفلكى الأخير فى عام 2019، من خلال الصور ومقاطع الفيديوهات.

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وحسب موقع روسيا اليوم، حذرت الجهات المعنية فى المملكة العربية السعودية من أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين حتى لفترة قصيرة يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

ومن المتوقع أن يأتى الكسوف الحلقى الشمسى التالى فى 21 يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفى، وسيتمكن سكان إفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.

ويحدث الكسوف الحلقى الشمسى عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطى الشمس بالكامل، وهذا يعنى أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم.