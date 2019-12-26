غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة

شنت مقاتلات إسرائيلية، فجر الخميس، غارات على مواقع في قطاع غزة.
وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت صواريخ على ثلاثة أهداف تتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، تقع في بلدة بيت لاهيا، وغربي مدينة غزة (شمال)، وداخل ميناء مدينة خانيونس (جنوب).
ولم يبلغ غن وقوع إصابات جراء القصف.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، نشره على "تويتر"، إن مقاتلاته هاجمت عدة أهداف تتبع لحركة حماس في قطاع غزة.
وأضاف إن الهجمات جاءت رداً على "إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أُطلق من غزة، باتجاه مناطق إسرائيلية محاذية للقطاع، وهو ما أجبر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، على مغادرة مؤتمر انتخابي، كان يحضره في مدينة عسقلان (جنوب).
ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ.
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