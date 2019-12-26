البحرين تشهد كسوفا حلقيا للشمس

البحرين/ الخليج 365
شهدت البحرين وعدة دول بالمنطقة، صباح الخميس، كسوفا حلقيا حجب أكثر من 90 بالمئة من قرص الشمس، حسب إعلام محلي.
وأفادت صحيفة الأيام البحرينية أن الكسوف شوهد في البلاد على هيئة جزئية، الساعة 6:25 (03:25 تغ) وانتهى الساعة 7:49، فيما بلغت ذروته عند الساعة 6:36 صباحا، بعد حجب 94% من قرص الشمس.
ورصدت عدسة الخليج 365 إقبال أعداد من عشاق الفلك والتصوير في البحرين، مشاهدة وتسجيل هذا الحدث النادر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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