التدريب التقني ينظم المؤتمر و المعرض التقني في مارس القادم

الخليج - سلمى الشهراني

تحت رعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور/ حمد بن محمد آل الشيخ ،تنظم المؤسسة المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع ( (STCEX 2020 بعنوان “مستقبل التدريب.. اقتصاد معرفي لتنمية مستدامة” في الرياض خلال الفترة من 15- 17 رجب 1441هـ ،الموافق 10-12 مارس 2020م.

وسيشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي قطاع الأعمال المحليين والدوليين ،لبحث واستعراض أحدث التجارب وأبرز المستجدات في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني.

وسيستضيف المؤتمر 15 متحدثاً من عدة دول ،لمناقشة مجموعة من الأوراق العلمية حول محاوره الرئيسية الثلاثة ،وهي: استشراف مهارات ومهن المستقبل، دور التدريب التقني والمهني في تحقيق التنمية المستدامة، والاستثمار في التدريب التقني والمهني.

وسيقام على هامش المؤتمر ورش عمل تدريبية متخصصة ، ومعرض مصاحب للجمهور العام ،سيتضمن عدة أقسام من أبرزها : قسم لتقديم نماذج محلية مميزة في ريادة الأعمال ، وقسم خاص بقطاع الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك قسم للمؤسسات التعليمية والتدريبية ،والشركات العالمية المختصة في الشهادات الاحترافية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنظم المؤتمر والمعرض التقني السعودي للمرة التاسعة بعد انطلاقه في عام 2000م ،وخروجه بعدة توصيات ساهم تنفيذها في تطوير منظومة التدريب التقني والمهني بالمملكة من أبرزها: دعم وتطوير برامج التدريب التقني للمرأة،التكامل بين برامج التعليم والتدريب بالمملكة، بإيجاد مسارات مرنة فيما بينها، وتوسع المؤسسة في شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص.