جامعة الملك خالد تشارك في أول احتفال في المملكة باليوم الدولي للجبال

ابها

بحضور محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، ووكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الرحمن العمري، شاركت جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الجغرافيا، ومركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية، ووحدة أبحاث ودراسات التراث العمراني بمنطقة عسير، مؤخرًا، في فعاليات “اليوم الدولي للجبال”، الذي أقيم في محافظة خميس مشيط، بتنظيم من الجمعية الجغرافية السعودية.

وقد ألقى مدير وحدة أبحاث ودراسات التراث العمراني بمنطقة عسير الدكتور علي مرزوق كلمة ترحيبية تحدث فيها عن أهمية المناسبة التي تتكرر في الـ 11 من ديسمبر من كل عام، حيث أقرت هذا التاريخ منظمة التحالف للجبال بالأمم المتحدة؛ للتوعية بأهمية الجبال والمحافظة عليها، والعمل على تحسين جودة الحياة واستدامتها، تلا ذلك كلمة لمحافظ خميس مشيط رحب فيها باسم سمو أمير المنطقة بالضيوف في المحافظة، موضحًا أن هذه الفعالية تسهم في التعرف على جبال وتضاريس منطقة عسير، ثم ألقى رئيس الجمعية الجغرافية السعودية الدكتور علي الدوسري كلمة أكد فيها أن هذا الاحتفال هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة على موافقته على هذا الاحتفال، ثم تجول الضيوف في موقع جرش الأثري، وجبل حمومة، وقرية ابن حمسان التراثية.

وفي الختام كرم محافظ خميس مشيط المشاركين بـ (بوسترات) بحثية من جامعة الملك خالد؛ وهم: مدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الدكتور سعد جبران، ومساعد مدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الدكتور علي مرزوق، والمستشاران بالمركز الدكتور سامي عبد الله، والدكتور عادل معتمد. ومن قسم الجغرافيا الدكتورة سلمى الغرابي، و الدكتورة ميسون الزغول، و الدكتورة منا العسال. كما تم تكريم مساعدة عميد كلية المجتمع بخميس مشيط الدكتورة أمل مشيط من قبل المحافظة والجمعية الجغرافية السعودية نظير جهودها في تنظيم هذا الاحتفال وتنسيق برامجه المصاحبة ورئاستها للجنة الجمعية الجغرافية السعودية المنظمة لهذه الفعالية.