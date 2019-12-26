شاهد.. الكسوف الحلقي للشمس في المملكة صباح اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت المملكة صباح اليوم الخميس كسوفًا حلقيًا للشمس، في ظاهرة كونية لم تحدث منذ 97 عاماً.‏

وكان قسم علوم الفلك بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أوضح أن الكسوف يظهر جزئياً في جميع مناطق المملكة، بينما يظهر حلقياً في الأحساء.

من جهته، أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن ظاهرة الكسوف الحلقي لن تتم مشاهدتها كاملة ‏في جميع دول الخليج، سوى في شريط جغرافي ضيق من شرق ‏جزيرة العرب، وبعرض يقدر بنحو 160 كم، وسيكون طول الكسوف الحلقي هناك نحو دقيقتين و55 ثانية فقط.

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