شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يكشف عن موعد إعادة إنتاج الغاز الطبيعي من «الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن “الخفجي” ستعود لوضعها الطبيعي من حيث إنتاج الغاز الطبيعي وذلك بنهاية العام المقبل 2020، مشيراً إلى أن حقل غاز الدرة لم تتم الاستفادة منه وهو درة كما يسمى.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال تدشينه ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل في محافظة الخفجي، إعادة عمليات التشغيل والإنتاج في منطقة عمليات الخفجي بالمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت، استعدادا لبدء الإنتاج بعد شهرين، أن الاتفاقية لن تؤثر على أسواق النفط والتزام البلدين باتفاقيات «أوبك +» والاتفاقيات الدولية المتعلقة بخفض النفط.

وقال إن تطوير منطقة الخفجي لتكون مدينة صناعية بات ممكنا بما يحقق تنمية وفرصا للعمل للمواطنين والمواطنات وغيرهم من دول العالم، ومن الممكن أن تتحول الخفجي إلى منطقة صناعية وتعزز هذا التوجه- وفقاً لـ”الوطن”.