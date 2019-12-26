مكونات صحية أضيفيها للماء لإزالة السموم من الجسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الماء من أفضل المشروبات الطبيعية التي يحتاجها الجسم لإتمام الوظائف الحيوية المختلفة. فيساعد على تحسين عملية الهضم، التمثيل الغذائي، إزالة السموم، الترطيب، كما أنه لا يحتوي على أي سعرات حرارية.



يمكن تعزيز الفوائد الصحية للماء من خلال إضافة بعض المكونات الصحية وأيضًا للحصول على نكهات مختلفة. تتميز الأعشاب الصحية، الخضروات والفواكه الطازجة بالعديد من الفوائد والخواص الصحية لأجهزة الجسم المختلفة. استفيدي منها وأضيفيها للماء بشكل يومي.

أوراق النعناع الطازجة

إضافة أوراق النعناع الأخضر للماء يساعد على تحسين تدفق العصارة الصفراء وزيادة إفرازات الغدد اللعابية. كما يتميز النعناع كذلك ببعض الخواص المفيدة لتحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية، والتي تساعد على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية بالطعام. إلى جانب ذلك، يساعد النعناع على تهدئة اضطرابات المعدة.

الليمون

يحتوي الليمون على نسبة هائلة من فيتامين C، والذي يساعد على تعزيز مناعة الجسم والتخلص من الشوارد الحرة في الجسم. كما ثبت أن لليمون فوائد مختلفة في تحسين عملية الهضم وزيادة إفراز إنزيمات القناة الهضمية. أضيفي عصير نصف ليمونة طازجة للماء أو بعض من شرائح الليمون الطازجة.

خل التفاح

قد يبدو ذلك أمر غريب، لكن بإضافة ملعقتين من خل التفاح إلى زجاجة من الماء تحصلين على سائل فعّال لتنقية الجسم من السموم، تحسين عملية الهضم وزيادة معدل التمثيل الغذائي. كما يساعد كذلك على توازن مستويات معامل الحموضة pH.

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القرفة

تُعرف القرفة بخواصها الصحية المتعددة ورائحتها المحببة. إضافة القليل من مسحوق القرفة أو بعض أعواد القرفة للماء يساعد على تنشيط الدورة الدموية، تحسين عملية الهضم، تقليل مستويات السكر وتعزيز معدلات الأيض.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على التخلص من الغثيان، اضطرابات المعدة، وعسر الهضم. كما يتميز الزنجبيل كذلك بخواص مضادة للالتهابات والفيروسات، مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية والوقاية من السرطان. ضعي بعض شرائح الزنجبيل الطازج مع الماء، اتركيها طوال الليل وتناوليها في الصباح للحصول على المزيد من العناصر الغذائية.

شرائح الخيار

تحتوي شرائح الخيار على العديد من العناصر المرطبة والمهدئة. كما تعمل على إزالة السموم وتحسين نشاط الجهاز الهضمي. إلى جانب محتواها الغني بالألياف ومضادات الأكسدة.

القرنفل

يستخدم القرنفل لعلاج الآلام المختلفة من الجسم. إضافة 3 فصوص من القرنفل لزجاجة من الما يساعد على علاج أغلب المشكلات المرتبطة بالجهاز الهضمي، مع حماية المعدة من الفطريات والجراثيم.

تأكدي من تناول كميات وفيرة من الماء طوال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم داخليًا، واحتفظي بزجاجة من الماء معكِ أينما ذهبت لتجنب الشعور بالعطش. سيساعدك ذلك على الاعتياد على شرب الماء يوميًا. اختاري المكونات التي تفضلينها وأضيفيها للماء للمزيد من الفوائد الصحية للجسم.