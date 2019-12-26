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ميزة جديدة من واتساب!

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميزة جديدة من واتساب! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

ميزة جديدة من واتساب!

متابعات_الخليج 365

أعلن تطبيق واتساب للتراسل الشهير عن إطلاق ميزة المفكرة لمستخدميه التي تعمل على تذكيرهم بمواعيدهم المهمة التي يسجلونها.

 

وتحمل الميزة اسم WhatsApp Reminders، ويتلخص عملها بوصفها مفكرة تقوم بتذكير المستخدمين بمواعيدهم.

 

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ولكي تستخدم الميزة الجديدة عليك أن تنشئ رسالة إلكترونية، وبعدها تقوم بإرسالها إلى ما يعرف بـAny.doالروبوت الآلي، بها معلومات عن الموعد والشيء الذي تريد أن يتم تذكيرك به، ووقته وتاريخه؛ ليتم تذكيرك في الموعد.

 

ولكن الخدمة ستمنح للمستخدمين لمدة أسبوع بشكل مجاني، ولكن بعد الأسبوع سيكون على المستخدم دفع اشتراك مقابل الحصول على الميزة الجديدة.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير التقارير إلى أن واتساب يعمل على اختبار ميزة جديدة أخرى، وهي مشاركة الحالة مع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تويتر وفيسبوك.

 

وأيضاً تستمر محاولات تحديث تطبيق واتساب بميزة أخرى يمكنها أن تختار من تستطيع إضافته للمحادثات الجماعية والدردشات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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