شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار نشاط الرياح بالسعودية وغائم جزئيا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس دول الخليج العربى، اليوم الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بنواحى السعودية، فيما تشهد الإمارات طقسا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعديه ممطره على تلك المناطق، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شماليه غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الخميس، سيكون معتدلاً مع بعض السحب وبارداً نسبيا خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه، وعموماً من 5 إلى 10 عقد، وتصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة احياناً.

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درجة الحرارة العظمى 24م والصغرى 16م.

الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم،الخميس، صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:31 والمد الثاني عند الساعة 02:41 ..والجزر الأول عند الساعة 19:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:53 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:58 المد الثاني عند الساعة 22:47 ..والجزر الاول عند الساعة 15:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:39 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 25 15 70 30 دبي 27 17 65 20 الشارقة 27 12 85 30 عجمان 26 13 80 25 أم القيوين 27 11 90 30 رأس الخيمة 26 10 85 30 الفجيرة 26 17 60 35 العين 26 13 75 30 ليوا 26 12 90 25 الرويس 24 19 80 30 السلع 24 19 75 35 دلما 23 21 70 40 طنب الكبرى 24 20 80 45 طنب الصغرى 24 20 80 45 أبو موسى 24 20 80 45 .