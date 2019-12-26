شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «الغذاء والدواء» بإطلاق مبادرة للغذاء الصحي للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ناقش مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس (الأربعاء) تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

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ووفقاً لـ” عكاظ”، طالبت اللجنة الغذاء والدواء بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج والتفاعل السريع مع المجتمع في ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، وأن تضع التدابير اللازمة لضمان فعالية الأدوية المحلية المستوردة وإطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال، أسوة بالمبادرة التي أطلقتها للكبار.

كما دعت اللجنة الهيئة إلى الإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية التي تضمن سلامة وفعاليات المستحضرات الطبية المصنعة محلياً وإقليمياً، لإجراء الدراسات السريرية المبدئية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.