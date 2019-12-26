شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: 33.4% من المستهلكين لا يعرفون ضوابط البيع الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت جمعية حماية المستهلك، أن 33.4% من المستهلكين يشترون من المواقع الإلكترونية بلا معرفة بالمتطلبات والأنظمة المترتبة على الشراء من بعد، وأن 7.6% يشترون المنتجات المقلدة مع معرفتهم بتقليدها.

وأشارت بحسب مسج ميداني أجرته أخيراً إلى أن 42.2% من المستهلكين لا يناقشون بنود العقد ونظاميتها قبل التوقيع، وأن 50.2% من المستهلكين لا يشاركون تجاربهم وتوصياتهم للمنتج أو الخدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لـ”عكاظ”-.

وقالت الأمين العام للجمعية الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني: إن نتائج الدورة الأولى من المؤشر السعودي لتمكين المستهلك أظهرت أن المنطقة الشرقية ومنطقة الباحة حققتا أعلى نسبة تمكين في المؤشر، فيما حققت الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاماً أعلى تمكين للمستهلك، وحققت ربات المنازل أدنى نسبة في مؤشر تمكين المستهلك من بين المهن الأخرى.