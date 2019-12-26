«الدوسري» يؤم المصلين في صلاة الكسوف بالمسجد الحرام (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أدَّى المصلون في المسجد الحرام، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة 7:30 صلاة كسوف الشمس؛ اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أجواء إيمانية.
وشهدت جنبات المسجد الحرام وساحاته وتوسعاته الجديدة إقبال المصلين، فيما أمّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.
جدير بالذكر أن الكسوف ظهر حلقياً في الأحساء، بينما ظهر جزئياً في جميع مناطق المملكة، بحسب ما ذكر “قسم علوم الفلك” بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة.
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