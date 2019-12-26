شكرا لقرائتكم خبر عن لم تحدث منذ 97 عاماً.. لحظات نادرة ترصد بداية ونهاية الكسوف الحلقي للشمس على المملكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور توثق الكسوف الحلقي للشمس، صباح اليوم الخميس، على المملكة، في ظاهرة لم تحدث منذ 97 عاماً.

وظهر الكسوف حلقياً في الأحساء، بينما ظهر جزئياً في جميع مناطق المملكة، بحسب ما ذكر “قسم علوم الفلك” بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

Advertisements

يذكر أن مختصون أكدوا أن ظاهرة الكسوف الحلقي لن تتم مشاهدتها كاملة ‏في جميع دول الخليج، سوى في شريط جغرافي ضيق من شرق ‏جزيرة العرب، وبعرض يقدر بنحو 160 كم، وسيكون طول الكسوف الحلقي هناك نحو دقيقتين و55 ثانية.

والكسوف ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بين الشمس والأرض، فعندها تختفي الشمس خلف القمر إما كلياً أو جزئياً، ويُرى القمر بحجم الشمس رغم أنه أصغر منها بـ400 مرة لأنه أقرب لنا من الشمس بـ400 مرة.