عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الأمريكي يستعين بتقنية لتوليد الكهرباء من أقدام الجنود

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتمد الجنود بشكل متزايد على الأجهزة الإلكترونية فى المعركة ويعتقد العلماء أنهم قد وجدوا طريقة لإبقائها مشحونة دون الحاجة إلى منفذ كهرباء، إذ يعمل الجيش الأمريكى مع شركة Robotic Research LLC لتصميم أحذية مزودة بأجهزة استشعار والتى تولد الكهرباء فى كل مرة يقوم فيها مرتديها بالسير.



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، لن تسمح هذه التقنية بتوليد الطاقة فحسب، بل ستتيح للقادة أيضًا تتبع جنودهم فى البيئات التى لا تسمح بنظام الـGPS لضمان سلامة وأمان الجنود.

حصلت شركة Robotic Research LLC ، وهى شركة رائدة فى تقديم التكنولوجيات الآلية، على عقد بقيمة 16.5 مليون دولار من الجيش الأمريكى لتطوير أجهزة الاستشعار باستخدام تقنيتها المسماة WarLoc.

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ذكرت صحيفة "ذى تايمز" أنه عندما يضغط كعب الجندى على نعله، تضغط القوة على آلية الدوران المصغرة وتدير مولدًا صغيرًا، مما ينتج شحنة كهربائية.

وقال ناثان شاربس، وهو مهندس ميكانيكى فى مركز C5ISR قام بتطوير براءة الاختراع: "لقد قمنا بدمج آلية حصاد الطاقة فى نعل كعب الحذاء القتالى حتى يتسنى فى كل مرة يقوم فيها كعب الجندى بضرب المولدات، أن تدور لإنتاج الطاقة. ".

ويبحث الجيش الأمريكى باستمرار عن طرق جديدة لإنتاج الكهرباء للقوات فى ساحة المعركة، ففى عام 2017 ، كان العلماء يختبرون طرقًا لتخفيف العبء الناتج عن البطاريات، والتى غالبًا ما تكون ثقيلة مثل المعدات التى يحتفظون بها.

ووجد الباحثون أن إحدى المواد التجريبية الخاصة بهم كانت تولد كميات كبيرة من الكهرباء عند ملامسة الماء، لذا يمكن أن يوفر هذا الاكتشاف طرقًا جديدة للجنود لتشغيل المعدات فى ساحة المعركة وكذلك المنتجات التجارية لتشغيل أدواتنا الإلكترونية.