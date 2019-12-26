عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيس بوك يطرح الوضع المظلم لتطبيق واتس آب على أندرويد وiOS

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير حديث أن الوضع المظلم سيصل إلى تطبيق واتس آب على منصتى أندرويد وiOS قريباً، وذلك عقب بدء فيس بوك في تجربة هذا الوضع في مارس الماضي على عدد محدود من المستخدمين، حيث يأتى الوضع المظلم في التطبيقات لدعم المستخدمين بواجهة بلون داكن أو أسود، لإظهار النصوص باللون الأبيض بكفاءة أكبر، وذلك لدعم المستخدمين برؤية أكثر كفاءة في الظلام أو الإضاءة المنخفضة.



وبحسب موقع phonearena الهندى، فإن ذلك يساعد على توفير بطارية الهاتف، كما أكد موقع WABetaInfo المتخصص في تسريبات واتس آب، أن هذه الميزة وصلت لبعض المستخدمين بالفعل، حيث تشير بعض التسريبات الواردة عبر بعض المستخدمين الذين قاموا بتجربة ميزة نمط الثيم المظلم بالفعل، على أن الميزة انتهت بالفعل استعدادا لبدء دفعها لكافة المستخدمين على منصتي الأندرويد وiOS.

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ومن المقرر أن يتوفر لمستخدمي منصة iOS نمط Low Data إلى جانب نمط الثيم المظلم، حيث يدعم نمط Low Data استهلاك منخفض للبيانات، كما يعمل على وقف التحميل التلقائي للرسائل الصوتية لخفض استهلاك البيانات على الهاتف، كما سيدعم التطبيق لاحقاً Haptic Touch لإظهار مزيد من الاختيارات في تطبيق الواتس اب، وذلك عن طريق الضغط المطول على رمز التطبيق.

الجدير بالذكر أن تطبيق واتس اب كشف أنه سيتوقف عن العمل على هواتف ويندوز ابتداء من الأسبوع المقبل، فعلى الرغم من أن التطبيق متاح حاليًا على هذه الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل المملوك لمايكروسوفت، إلا أنه سيتوقف عن العمل فى 31 ديسمبر.

قال واتس اب:" لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019، وقد لا يتوفر واتس اب فى متجر مايكروسوفت بعد 1 يوليو 2020."