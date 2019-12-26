شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الروسية تتمركز فى نقطة كان يسيطر عليها الجيش الأمريكى شمالي الرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمركزت القوات الروسية في نقطة كان يسيطر عليه الجيش الأمريكي بقرية تل السمن شمالي مدينة الرقة السورية. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم ،الخميس، أن المسلحين كانوا ينقلون الأسلحة عبر هذه الطرق، في الوقت الذي كانت فيه هذه النقطة تحت سيطرة قوات أمريكية.

واستولى الجيش الأمريكي قبل أيام على نقطة تقع في بناية كانت مدرسة.

واتخذ تنظيم "داعش" من الرقة "عاصمة" له عام 2013 قبل أن تستعيدها "قوات سورية الديمقراطية" بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، سنة 2017.

وتقع قرية "تل السمن" على بعد 26 كيلومترا من الرقة، التي كانت المعقل الرئيسي لتنظيم "داعش" قبل أن يتم تحريرها.

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من جهة أخرى، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام القوات التركية بقصف صاروخي مكثف استهدف أماكن مواقع قسد في محيط عين عيسي في سوريا دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة ردا على إطلاق قوات سوريا الديمقراطية صاروخ على موقعاً للقوات التركية في محور عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

ورصد المرصد السوري في 18 من الشهر الجاري، عمليات مكثفة على محاور واقعة بريف الرقة الشمالي، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، حيث تتم الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة وعشرات القذائف الصاروخية، وتتركز على محور شركراك ومحاور أخرى غرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

ويوضح فيديو نشره المرصد السورى الدخان المتصاعد نتيجة قصف صاروخي نفذته القوات التركية على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية بمحور عين عيسى في ريف الرقة الشمالي