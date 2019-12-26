شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة يطلع على مراحل إنجاز مشروع "قطار الاتحاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى الإماراتى حاكم الفجيرة، أهمية مشروع قطار الاتحاد في تعزيز مكانة الامارات على خارطة قطاع النقل البري وربط مناطق وموانئ الدولة بعضها ببعض من خلال شبكة حديثة للطرق بما يتفق مع أحدث الممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر الرميلة أمس، عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات الذي ضم فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، محمد سعيد الضنحاني مدير عام الديوان الأميري في حكومة الفجيرة ، والمهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات. وفقا لوكالة الانباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال الشيخ حمد بن محمد الشرقي، إن دولة الامارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تعمل على تعزيز قطاع النقل في الدولة من خلال المشاريع العديدة التي تنفذها، وخصوصا شبكة السكك الحديدية، التي تشهد تطورا كبيراً في تحقيق الربط بين الإمارات السبع، وتنفيذ شبكة الاتحاد للقطارات لتتصل مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي.

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وأثنى حاكم الفجيرة على ما تقوم به شركة الاتحاد للقطارات برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، من جهود في سبيل فتح آفاق جديدة للتنمية في قطاعي النقل والمواصلات وتوفير سبل الرفاهية والسعادة لكل مواطن ومقيم على أرض الوطن.

واستمع إلى شرح مفصل على آخر مستجدات مشروع "قطار الاتحاد" وما تم إنجازه من المشروع، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والاطلاع على أبرز المراحل المتبقية للانتهاء من خط مسار قطار الاتحاد.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات بالشكر إلى الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الدعم والمساندة لهذا المشروع الحيوي، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 .