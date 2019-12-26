عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تمنح مستخدمي iOS مفاجآت يومية على متجرها الإلكتروني حتى 29 ديسمبر

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة أبل أنها ستقدم يوميا بداية من 24 ديسمبر وحتى 29 ديسمبر مفاجأة يومية لمستخدمي أنظمة iOS وذلك عبر متجر آب ستور.وبحسب موقع phonearena الهندى، فرغم أن الشركة لم تكشف الكثير من التفاصيل حول المفاجأة المنتظرة، لكن من المتوقع أن تشمل بعض التطبيقات والألعاب المدفوعة.



فيما قالت شركة أبل في بيان لها :"هل رأيت الأشياء الجيدة لليوم؟ ابحث عن هدايا مفتوحة في تبويبات اليوم، والألعاب، والتطبيقات على متجر آب ستور”، وأضافت: أنه بداية من 24 إلى 29 ديسمبر، ستجد مفاجأة جديدة كل يوم على متجر آب ستور، ارجع يوميا لاكتشاف ما الهدية التي في انتظارك”.

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الجدير بالذكر أن هذا العرض يشبه إلى حد كبير عرض 12 Days of Christmas، حيث وفرت شركة أبل العديد من التطبيقات والأغاني والكتب بشكل مجاني لمدة 12 يوم قبل عيد الميلاد، إلا أن الشركة كانت قد ألغت هذه الحملة في عام 2014.

على الجانب الآخر تستعد أبل لإطلاق ما يصل إلى 4 هواتف ذكية تدعم شبكة اتصال الجيل الخامس، ويأتى ذلك تأكيدا إلى التقارير السابقة التى أشارت إلى أن الشركة تعتزم اعتماد هذه التقنية الحديثة في هواتفها الذكية.

ومن المنتظر أن تجري أبل بعض التغييرات في جدولها الزمنى لإطلاق هواتف أيفون خلال العام المقبل، حيث ستقدم اثنين من الإصدارات خلال النصف الأول من 2020، بينما تنطلق الإصدارات الأخرى في النصف الثاني من 2020، حيث تأتى هذه التسريبات من قبل أحد موردي أبل.

ومن المنتظر أن تقدم أبل 4 نماذج لهواتف أيفون من الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يصل مخزون أبل من وحدات الأيفون 5G إلى 120 مليون وحدة، فيما تشير التقارير إلى أن أبل ستطلق 4 هواتف أيفون وذلك نتيجة لتأخر الشركة عن عمالقة تصنيع الهاتف في إطلاق إصدارات 5G خلال 2019.