عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قريبا.. هواتف هواوي بلا تطبيقات جوجل والبدائل جاهزة

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لمّحت شركة "هواوي" الصينية إلى أنها تعتزم قريبا، استبدال التطبيقات التي تطورها شركة "جوجل" في هواتفها، بأخرى تصنعها هي بنفسها.



ومن تطبيقات التي ستغادر هواتف "هواوي"، خدمة "جوجل" للبريد الإلكتروني "جيميل" و"جوجل ماب" (الخرائط)، والتطبيق الخاص بالمدفوعات.

وحسبما أفادت صحيفة "إيكونومك تايمز" الهندية على موقعها الإلكتروني، فقد أشار إلى التطورات الوشيكة أحد المسؤولين في الشركة الصينية العملاقة.

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وقال مدير "هواوي" في الهند شارلز بينج، إن الشركة ابتكرت نظام "إتش إم إس"، مشيرا إلى أبرز التطبيقات في هذا النظام ستكون من صنع "هواوي" مثل تلك الخاصة بالرسائل والمدفوعات والتنقل والألعاب.

وأضاف بينج أن المستهلكين لن يروا فرقا بين النظام الجديد والتطبيقات التي يتيحها وتلك التي يعرضها "جوجل".

لكن المسؤول التنفيذي أكد أن الأمر ليس سهلا، معتبرا إياه "تحديا يحاول مطورو الشركة تجاوزه".

ويأتي هذا الأمر بعد تقارير تحدثت خلال الأيام الماضية عن أن الهاتف الجديد لهواوي "بي 40" سيكون من دون نظام التشغيل الخاص بـ"جوجل" المعروف بـ"أندرويد".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "هواوي"، ومن ضمنها تقييد التعاون التجاري مع "جوجل"، وتتضمن هذه العقوبات منع إدخال تطبيقات عملاق محركات البحث في الهواتف الجديدة للشركة الصينية.