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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يوتيوب يضيف تحديثا خاصا للهواتف الذكية
الخميس 26 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أضاف موقع يوتيوب تحديثا لتطبيقه المخصص للهواتف الذكية، تجعل من المشاهدة والتحكم في الفيديوهات أكثر سهولة لمستخدمي الهواتف الذكية.
وذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، أن "يوتيوب" سيتم تزويده للمرة الأولى بخاصية البحث الصوتي، بعد اختبارها.
ويضيف: "هناك إمكانية تشغيل يوتيوب بعد التوصيل بين الهواتف والتليفزيونات الذكية، إذ يمكن لمستخدمي التطبيق، البحث صوتيا عن فيديو على الهاتف، ثم عرضه على شاشة التليفزيون".
ومن التحديثات المميزة أيضا التي أضيفت إلى تطبيق يوتيوب للهواتف، إضافة درجة جودة الفيديوهات الفائقة HDR، المستخدمة في أجهزة بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 4 برو.
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