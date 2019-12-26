دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تتوصل لحل لأزمة تطبيقات غوغل في هواتفها

يبدو أن شركة هواوي الصينية، وجدت حلًا لأزمة غياب تطبيقات شركة غوغل الأمريكية من هواتفها بعد العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث قيّدت التعاون التجاري مع غوغل وتتضمن هذه العقوبات منع إدخال تطبيقات عملاق محركات البحث في الهواتف الجديدة للشركة الصينية.

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مدير شركة هواوي في الهند، شارلز بينغ، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن مبرمجي شركتهم ابتكروا نظامًا يحمل اسم "إتش إم إس"؛ حيث ستكون التطبيقات في هذا النظام من تطويرهم مثل هذه الخاصة بالرسائل والمدفوعات والتنقل والألعاب.

وهي التصريحات التي تُشير إلى أن الهواتف المقبلة من شركة هواوي سيتم استبدال التطبيقات التي كانت توفرها جوجل مثل خدمة "غوغل" للبريد الإلكتروني "جيميل Gmail"، "غوغل مابGoogle Maps" والتطبيق الخاص بالمدفوعات بتطبيقات من تطويرهم.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير صحفية أن الهاتف الجديد من شركة هواوي "بي 40" سيكون من دون نظام التشغيل الخاص بـ"غوغل" المعروف بـ"أندرويد".المزيد:

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