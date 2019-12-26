دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي قمر صناعي ياباني يحقق رقماً قياسياً ويدخل جينيس لهذا السبب

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عبر موقعها الإلكتروني ومجلتها الشهرية، عن انضمام قمر صناعي ياباني إلى موسوعتها للأرقام القياسية، ويطلق عليه تسوبامي، وذلك بعدما سجل رقماً قياسياً جديداً في مدار الطيران المنخفض للغاية.

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وذكرت جينيس، أن المدار المنخفض الذي استطاع القمر الصناعي الياباني التحليق فيه هو رقماً جديداً بالفعل ولم يستطع قمر صناعي قبله أن يدور في نفس المدار المنخفض هذا.

أفادت وكالة الفضاء اليابانية "JAXA" جاكسا، أن القمر الصناعي التجريبي أتم طيرانه على مدار منخفض للغاية يبلغ 167.4 كلم، وأدرج في كتاب جينيس للأرقام القياسية.

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ووفقا للوكالة، لا يوجد اليوم قمر صناعي واحد يمكنه الطيران حول كوكب الأرض على هذا الارتفاع المنخفض، الذي يتيح للمركبة الفضائية إجراء عمليات المسح والرصد لسطح الكرة الأرضية على نحو أكثر دقة وتفصيلا.

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لكن مقاومة الهواء تحت مدار 300 كلم تزداد، وهو ما يزيد من معدل تآكل المعدات الفضائية. وقد أطلق القمر الصناعي "تسوبامي" عام 2017، وفي أبريل من العام الجاري، انخفض مداره حتى 271 كلم، ثم انخفض عن هذا الارتفاع حتى 167.4 كلم، حيث تمكن من البقاء على الارتفاع ذاته سبعة أيام، انتهت بعد ذلك حياته.

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