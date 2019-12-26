كلمة السر "العيون الخمسة".. أمريكا تحذر بريطانيا من التعاون مع هواوي

دبي - بواسطة محمد فارس © هواوي هواوي

كتب- وكالات:

يبدو أن المعركة بين الولايات المتحدة وهواوي لن تنتهي قريبا، إذ وجهت السلطات الأمريكية تحذيرا جديدا لبريطانيا بشأن السماح للشركة الصينية بدخول شبكات اتصالات الجيل الخامس، وقال دبلوماسيون إن هذه الخطوة ستشكل خطرًا على المخابرات البريطانية.

ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، قوله إن سماح لندن لهواوي بالمشاركة في شبكات الجيل الخامس قد يمنح الحزب الشيوعي الصيني فرصة الوصول إلى أدق التفاصيل الخاصة لمواطني بريطانيا وسرقة الأسرار الوطنية.

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واتهم أوبراين هواوي والصين بسرقة أسرار المملكة المتحدة النووية والمخابرات البريطانية.

كانت الولايات المتحدة طالبت بريطانيا بحظر هواوي، غير أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما زال يدرس الأمر، بعد أن أشارتا تقارير مسئولي الأمن في بلاده إلى التهوين من خطر التعامل مع هواوي.

وترتبط بريطانيا باتفاقية تسمى العيون الخمسة مع أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وتنص هذه الاتفاقية على مشاركة البلدان الخمسة في المعلومات المخابراتية، وسبق أن لوحت واشنطن إلى أن وجود هواوي في بريطانيا يهدد هذه الاتفاقية.