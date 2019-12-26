شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد يشهد الأمسية الأولى من "شاعر المليون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الأمسية الأولى المباشرة من برنامج "شاعر المليون" في موسمه التاسع، والتي أقيمت على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وحضر الأمسية- وفقا لموقع الرؤية الإماراتى- الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ـ أبوظبي وعيسى المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات.

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج - الذي يمثل أضخم مسابقة في الشعر النبطي وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي - لوحات فنية من الفلكلور الإماراتي قدمتها فرقة "جمعية أبوظبي للفنون الشعبية" وصممها الفنان فايز السعيد.

عقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي تناول دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر.

وجرى استعراض آلية توزيع أمسيات البرنامج الذي يشارك فيه 48 شاعراً على مراحله الخمس وتتضمن المرحلة الأولى 8 أمسيات يشارك في كل منها 6 شعراء يتأهل منهم 3 شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور وصولاً إلى المرحلة الثانية، والتي تتضمن 4 حلقات يشارك في كل منها أيضاً 6 شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعراً.

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وتتضمن المرحلة الثالثة أمسيتين يتأهل في نهايتها 6 شعراء والمرحلة الرابعة والخامسة تشهد الأمسيات النصف نهائية والنهائية، حيث يمنح البرنامج جوائز ومكافآت قيمة للشعراء الستة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم.

وشارك في الأمسية الأولى الشعراء العنود فراج المطيري من السعودية وخالد الماجد السبيعي من الكويت وعبدالله العجوري من الأردن وعناد الشيباني من السعودية ومبارك بالعود العامري من الإمارات ومحمد راشد العويلي من العراق.

وفي ختام الأمسية، تم الإعلان عن نتائج تصويت جمهور مسرح شاطئ الراحة وقرار لجنة التحكيم، حيث حصدت العنود فراج المطيري 11% وخالد الماجد السبيعي 13% وعبدالله العجوري %4 وعناد الشيباني 11% ومبارك بالعود العامري 28% ونال محمد راشد العويلي أعلى نسبة من تصويت جمهور مسرح شاطئ الراحة وبلغت 33%.

وتأهل بقرار أعضاء لجنة التحكيم كل من محمد راشد العويلي بنسبة 47 من 50 ومبارك بالعود العامري بنسبة 46 من 50، بينما جاءت النسبة لبقية الشعراء الذين سيخضعون لتصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال أسبوع كامل.