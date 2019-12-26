شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثلاثة بينهم امرأة جراء انفجار دراجة نارية فى مدينة الصدر العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، أمس الأربعاء، بإصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، جراء انفجار دراجة نارية في مدينة الصدر.وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "دراجة نارية انفجرت، اليوم، بالقرب من مستوصف طبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ، ما أسفر عن إصابة امرأة ومدنيين اثنين بجروح خطيرة".

جدير بالذكر أن 5 مدنيين أصيبوا، في وقت سابق اليوم، جراء انفجارين في منطقتي الأمين والمعالف شرقي وجنوبي بغداد، فيما أصيب 4 آخرون بجروح مختلفة أحدهم حالته حرجة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من إحدى الأسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.

من جهة أخرى، أكد النائب العراقى، محمد الخالدى، بعد لقاء الرئيس العراقى، برهم صالح، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الرئيس سيعين، الخميس، أسعد العيدانى، رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته خلال 30 يوماً، وفى وقت سابق استلم رئيس الجمهورية العراقى، صالح، من "تحالف البناء" كتاباً رسمياً بترشيح العيدانى لمنصب رئيس الوزراء، لكنه لم يكلف العيدانى بتشكيل الحكومة.

وذكرت قناة "العربية" أن الرئيس سيأخذ برأى بعض الكتل حول ترشيح العيدانى، وكذلك رأى الشارع من خلال المتظاهرين حول ترشيح العيدانى، وكان "تحالف البناء" قرر، ترشيح محافظ البصرة، العيدانى، لمنصب رئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبدالمهدى.

واعتذر السهيل عن تكليفه المحتمل برئاسة الوزراء في العراق. ونشرت قناة "السومرية نيوز" وثيقة موجهة إلى كتلة البناء عن تكليفه، جاء فيها: "الإخوة في تحالف البناء أثمن عالياً ترشيحكم ولكن الظروف غير مواتية لمثل هذا التكليف".

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تستمر احتجاجات العراقيين للمطالبة بحكومة مستقلة وقانون انتخابى عادل، وتواصلت المسيرات فى ساحة التحرير ببغداد ، وذى قار والناصرية والبصرة، فيما ردَّد المتظاهرون شعارات وطنية تؤكد أن الكتلة الأكبر هي "دماء القتلى من المتظاهرين في التحرير"، وفقاً لهتافاتهم، وأن الحراك هو من سيشكل الحكومة.