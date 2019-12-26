عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالمواصفات كاملة.. إل جي تطلق هاتفا يدعم الـ5G

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تطلق شركة إل جي الكورية الجنوبية أحدث هواتفها الذكية LG V60 ThinQ، أول هاتف ذكي للشركة لعام 2020، في فبراير المقبل، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 في برشلونة، المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 27 فبراير.



وقال تقرير لصحيفة Korea Herald، الأربعاء، إن الشركة ستزود الجهاز بدعم لاتصالات الجيل الخامس 5G، مع إمكانية استخدام ملحق الشاشة المزدوجة Dual Screen من إل جي.

Advertisements

ووفقا لبوابة atinews، من المفترض أن يكون LG V60 ThinQ أول هاتف ذكي للشركة لعام 2020، وقد يعمل بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 865، وسيوسع وجودها في قطاع الجيل الخامس 5G في الأسواق الرئيسية التي تدعم الجيل التالي من التكنولوجيا اللاسلكية، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

ويأتي الهاتف مزودا بوظيفة الشاشة المزدوجة من خلال ملحق LG Dual Screen، وستكون للهاتف نفسه شاشة أساسية، بينما يقوم الملحق عند وصله بالجهاز بإضافة شاشة ثانية، ويتصل الملحق بالهاتف باستخدام منفذ USB Type-C، ويعمل كحافظة للهاتف نفسه.

وزودت الشركة ملحق الهاتف المرتقب ببنية قابلة للطي مطورة، بخلاف النسخة السابقة التي تم تصميمها لإضافة القدرة على التوقف مع الاستمرار على الشاشة الثانية في أي وضع، ما يتيح للمستخدم إمكانية إيقاف الشاشة وإمساكها بأي زاوية.