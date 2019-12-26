أبوالغيط: الإمارات نموذج جريء في التخطيط للمستقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء



أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بنهج دولة الإمارات في السعي إلى امتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا، وتجاوز التفكير التقليدي في التعامل مع التحديات، وأكد أن الإمارات تشكل مثالاً متميزاً ونموذجاً يحتذى في التفكير خارج الصندوق والجرأة في تبني الطموحات المستقبلية.

وقدم أبوالغيط محاضرة، أمس الأربعاء، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بمقره في أبوظبي، تحت عنوان «العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية»، وأثنى فيها على دور المركز، مؤكداً أنه يؤدي رسالة بالغة الأهمية ويقدم خدمات جليلة، ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على المستوى العربي. وأضاف: «يعد المركز واحداً من أهم بيوت الفكر العربية التي نجحت في فرض حضورها، وصناعة اسم مميز لها في مجال الدراسات الاستراتيجية، وأسهمت في سد حاجة العالم العربي منها، وخصوصاً فيما يتعلق باستشراف المستقبل، ودراسة التطورات العالمية، ودورها الضاغط والمؤثر في إحداث التغيرات فيه».

واستعرض أبوالغيط التطورات الجارية في العلاقات الدولية وفي النظام الدولي كله، حيث يمر العالم بمرحلة تغيير عميق تحركها تحولات كبرى على صعيد الاقتصاد والتكنولوجيا والديموغرافيا (السكان) وغير ذلك من العوامل.

وقال: «إن إدراك المتغيرات وقراءتها بشكل سليم وعلمي هو الأساس الذي يجب أن تستند إليه الدول العربية في سعيها إلى تحقيق مصالحها، الأمر الذي يتطلب منها رصداً دقيقاً لما يدور على الساحة العالمية، وما يطرأ عليها من متغيرات، ومن ثم مناقشتها بشكل معمق للخروج بتصورات وسيناريوهات مستقبلية». وأضاف أن الصعوبة الشديدة التي تكتنف عملية التنبؤ بالتوجهات المستقبلية العالمية تعود إلى كثرة المتغيرات التي تؤثر فيها، الأمر الذي جعل ساحة المجهول منها أوسع كثيراً من ساحة المعلوم، وكذلك الغموض الذي يشوب تركيبة النظام الدولي حالياً بشأن إذا ما كان نظاماً متعدد الأقطاب أو وضعاً تسوده فوضى العلاقات والتحالفات وانعدام الثقة.

وتابع: ما نعرفه ونرصده بقدر معقول من اليقين أن لحظة تعدد الأقطاب قد شارفت على الانتهاء، ومن وجهة نظري الهيمنة الأمريكية على العالم انتهت، لأن المجتمع الأمريكي صار في أغلبه يقول ما العائد في اتجاهات القيادة الأمريكية للهيمنة على دول أخرى، رأينا الولايات المتحدة لأول مرة تفكر في الكلفة، لحظة انتخاب دونالد ترامب قال على أوروبا أن تساهم في حصصها بالكامل ولن تظل الولايات المتحدة تحمي أوروبا على مدار 70 عاماً، فهم الآن مختلفون عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أن إعادة التموضع والتقييم الاستراتيجي الذي قامت به الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى حدوث فراغ وغياب توازن القوى في المنطقة، وظهور قوى مثل تركيا وإيران، تمارس «البلطجة» في المنطقة العربية، بالتحديد في مياه الخليج العربي وسوريا ومؤخراً ليبيا.

وأضاف: من المهم والضروري أن يكون لنا حلفاء، لأن التحالفات الخارجية لا بد أن تقوم على رؤية عربية صلبة موحدة في ظل التحديات التي تواجهها من داخلها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما تواجه مخاطر أمنية متزايدة في محيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن إيران وتركيا و«إسرائيل» تشكل خطراً داهماً على الوطن العربي بصور متفاوتة.

وأكد أبوالغيط أن ما حدث في العالم العربي لم يكن ربيعاً بل خريفاً دمر البلدان العربية وأدى إلى هجرة ملايين العرب إلى الخارج، حيث يغادر 100 ألف طبيب وعالم ومهندس، وغيرها من التخصصات، كل عام إلى أوروبا وأمريكا، ويقدر عدد المواطنين العرب الذين يعملون خارج أوطانهم بنحو 20 مليوناً.