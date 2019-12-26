الجزائريون يشيعون بالدموع قائد الجيش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيع الجزائريون أمس الأربعاء في موكب مهيب رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع، الراحل الفريق أحمد قايد صالح رجل البلاد القوي، الذي نجح في رص الجيش الوطني خلفه في وحدة قوية وحراسة الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار خلال المرحلة التي سبقت وتلت استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في إبريل/‏ نيسان الماضي.

وظهر في لقطات بثها التلفزيون الحكومي نعش قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية الاثنين، عند وصوله في الساعة السادسة والنصف بتوقيت جرينتش إلى قصر الشعب، القريب من القصر الرئاسي في وسط العاصمة الجزائرية، يحمله عدد من الضباط وقد لف بعلم الجزائر، ليتاح للجزائريين وداعه. وشارك في التشييع عبدالقادر بن صالح، الذي شغل منصب الرئيس المؤقت بين استقالة عبدالعزيز بوتفليقة وانتخاب تبون والعديد من كبار المسؤولين في الدولة الذين وقفوا أمام جثمان من برز كحارس «للنظام» في مواجهة حراك شعبي تشهده الجزائر منذ نهاية فبراير/‏ شباط الماضي.

وبث التلفزيون الرسمي صورا للمواطنين وهم يدخلون بمجموعات صغيرة لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الفريق الراحل، الذي شغل لنحو 15 عاما منصب رئيس أركان الجيش الذي شكل ركيزة الجزائر منذ استقلالها عام 1962.

وكان رئيس الأركان بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة ومسؤولون آخرون حاضرين عند وصول الجثمان إلى المبنى القديم الذي كان مقرا للحكام العثمانيين وبني في القرن الثامن عشر.

وانحنى الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون أمام النعش قبل أن يقدم تعازيه لأفراد عائلة الفريق صالح.وقال تبون وهو يغالب دموعه، إن الجزائر فقدت «أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفياً لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام». وأضاف أن وفاة قايد صالح، تعتبر «فاجعة أليمة قاسية»، أن تودعه الجزائر في هذا الوقت بالذات. وأشار تبون إلى أن رئيس الأركان «صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد».

رافقت حشود جماهيرية غفيرة من مختلف الأعمار جثمان الفريق قايد صالح، إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية في العاصمة الجزائرية. وحمل الجثمان أعلى متن عربة مدفعية مكشوفة رافقها العسكريين وسيارات أمنية عديدة، تولت مهمة إفساح الطريق لتسهيل وصوله إلى المقبرة.

وواجه الموكب الجنائزي صعوبة كبيرة في اتباع المسار المحدد له على مسافة عدة كيلومترات، بسبب انضمام الآلاف من المشيعين الذين احتشدوا بساحات قصر الشعب، واديس أبابا والوئام الوطني وشارع جيش التحرير على الطريق السريع، إلى الموكب رغم التدابير الأمنية المشددة.

وبمحيط مقبرة العالية تجمع الآلاف من الأشخاص ينتظرون وصول الموكب الجنائزي وهم يرددون «الله أكبر الجيش والشعب خاوة خاوة (اخوة اخوة) والقايد صالح مع الشهداء».

وشبه العديد من الأشخاص في مداخلاتهم عبر مختلف المحطات التلفزيونية الحكومية والخاصة، جنازة الفريق قايد صالح بجنازة الرئيس الأسبق هواري بومدين الذي شيعه مئات الآلاف من الناس قبل 40 عاما.

من جهتها دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إقامة صلاة الغائب على روح الفقيد بعد صلاة الظهر مباشرة.

وكان آخر ظهور عام لقايد صالح (79 عاما) في 19 ديسمبر/‏كانون الاول الحالي أثناء مراسم تنصيب الرئيس عبد المجيد تبون الذي منحه في تلك المناسبة وسام «الصدر» وهو وسام مخصص تقليديا لرؤساء الدولة.

ووضع الوسام على التابوت، الذي أحاط به أربعة ضباط من مختلف فرق الجيش.

وقال عبد السلام سلامي (52 عاما) الذي يعمل بقطاع الاتصالات في اتصال هاتفي مع رويترز من قصر الشعب بالعاصمة «فعل الصواب حين أمن عشرات الملايين في مسيراتهم من أجل التغيير منذ عشرة أشهر». وأضاف أن أحداً لم يقتل «صفر مقتول».(وكالات)