اجتماع طارئ لقيادات حفتر.. وتصعيد شامل في طرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الأربعاء، أن قواته باتت على مقربة من مقر رئاسة حكومة «الوفاق» في طرابلس، في وقت عقد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر اجتماعاً طارئاً في مقر القيادة العامة بالرجمة مع ضُباط غُرف العمليات لكل محاور القتال فى طرابلس، وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية في العاصمة، وبعد انتهاء المهلة الثانية التي منحها الجيش لميليشيات مصراتة والتي انتهت منتصف الليلة الماضية.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، في تصريحات صحفية، إن قوات الجيش توجد على بعد 5 كيلومترات من مقر الرئاسة بطرابلس، الذي تقيم فيه حكومة «الوفاق»، مشيراً إلى تقدم القوات صباح أمس، إلى داخل العاصمة وسط انهيار بعض الميليشيات. ويتوقع الجيش أن يحدث انهيار في صفوف الميليشيات التي تسيطر على طرابلس في أي لحظة.

وقال المحجوب إن الجيش سيصعّد من عملياته العسكرية، ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق خلال الأيام المقبلة، حتّى حسم المعركة والسيطرة على وسط طرابلس، لافتاً إلى أن الميليشيات ستكون تحت مرمى نيران الجيش، عقب إغلاق كل الممرات والطرق وفرض الحصار على مواقعها، مؤكداً أن الجيش لن يتراجع وهو قادر على حسم المعركة، من دون استخدام الأسلحة التدميرية والتأثير على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة.

وتسود حالة ترقب في ليبيا، للخيارات التي سينتهجها الجيش الليبي بعد انقضاء المهلة التي منحها لميليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت، والتي انتهت منتصف الليلة الماضية.

وفي هذا السياق، أفاد محجوب، بأن قرار ما بعد المهلة يعد من سلطة وصلاحيات القيادة العامة للجيش، مشيراً إلي أن القيادة منحت فرصة للميليشيات المسلحة، قوبلت بتعنّت وعدم انصياع منهم، وإن استمرارهم في المعركة سيؤدي إلى القضاء عليهم. كما أكد العميد محجوب أن الجيش سيطر على مقري كلية الشرطة وإدارة الجوازات والجنسية في منطقة صلاح الدين، الواقعة علي بعد 10 كيلومترات من وسط طرابلس، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات «الوفاق».

وتقدمت قوات الجيش الليبي، خلال الساعات الأخيرة، في عدة مناطق جنوبي طرابلس على غرار محوري عين زارة ووادي الربيع عقب مواجهات مسلحة دارت، يوم أمس الأول الثلاثاء، بينما دارت مواجهات عنيفة مع قوات حكومة «الوفاق» في طريق المطار، الذي يعتبر منطقة اشتباك رئيسية يتبادل فيها الطرفان السيطرة.

في غضون ذلك، عقد المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اجتماعاً، أمس، في مقر القيادة العامة للجيش الليبي، بضباط غرف العمليات لكل المحاور. ويأتي الاجتماع، لمتابعة سير العمليات العسكرية وتوجيه التعليمات، للضباط في غرف العمليات. وأوصى حفتر، بضرورة استمرار الانضباط العسكري داخل المحاور، وحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم. (وكالات)