اللجنة الدستوريـة محطة واعـدة للحل السوري المؤجل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انبثقت فكرة تشكيل اللجنة الدستورية في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد برعاية روسية في منتجع «سوتشي» قبل نحو عامين، وضم مختلف أطياف المعارضة إلى جانب الحكومة السورية، بحضور الأمم المتحدة؛ بهدف صياغة دستور سوري جديد، فاسحاً المجال أمام تغيير «دستور عام 2012» القائم أو تعديله، وسط رهان الكثيرين على أن تكون هذه الخطوة مفتاح الحل للأزمة السورية المستعصية.

لكن تشكيل اللجنة بحد ذاتها استغرق نحو عامين؛ بسبب الخلافات المستحكمة حول اختيار الأسماء المرشحة لعضويتها، بعد أن تم التوافق خلال مؤتمر الحوار الذي انعقد في يناير/كانون الثاني 2018، على أن تتشكل من 150 عضواً، بواقع 50 عضواً من المعارضة، ممثلة ب«الهيئة العليا للمفاوضات»، و50 عضواً من الحكومة السورية، إلى جانب 50 عضواً يمثلون المجتمع المدني. الخلافات انصبت أساساً على ممثلي المجتمع المدني الذين تختارهم الأمم المتحدة بموافقة الطرفين، وفي نهاية المطاف تم التغلب على هذه العقبة وسط شكوك حول تغطيتها التمثيلية لمختلف أطياف الشعب السوري؛ إذ على سبيل المثال، أصرت تركيا على أن تكون مشاركة الأكراد بممثلين من التيار السياسي الموالي لها واستبعدت تماماً مشاركة الإدارة الذاتية الكردية التي تمثل الطيف الأكبر من الأكراد، ما حمل هذه الإدارة على الإعلان أنها غير معنية بأي مخرجات دستورية ما دامت غير ممثلة.

في كل الأحوال، عقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها في جنيف في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي برعاية الأمم المتحدة، وللمرة الأولى في تاريخ الاجتماعات بين الحكومة السورية والمعارضة، تبدأ وتنتهي الاجتماعات من دون مهاترات سياسية أو شتائم من فئة الاتهامات، وللمرة الأولى تغيب مفردات التخوين بين الطرفين، فيما بدا أن الحكومة السورية أكثر مرونة من ذي قبل.

ولم يتوقع أحد أفضل من هذه البداية الواعدة؛ للبحث في صياغة دستور جديد للبلاد، وإطلاق حوار سوري سوري قد يمهد لحل الأزمة، وإن كانت المهمة صعبة ومعقدة، والعبرة بالخواتيم وليس بالبدايات؛ إذ رغم أن الأمم المتحدة تعهدت بالبقاء على الحياد وتسهيل عمل المتحاورين.

ورغم أن المشاركة الدولية غابت عن الجلسة الافتتاحية، فإن الضغوط الدولية ظلت ماثلة وتخيم على أجواء قصر الأمم في جنيف، فعشية بدء اجتماعات اللجنة التقى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران (الدول الضامنة في مسار أستانا) المبعوث الأممي جير بيدرسن في خطوة داعمة لجهود الأمم المتحدة، داعين الأطراف السورية إلى الاتفاق.

كما أن أعضاء «اللجنة المصغرة» التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة إلى الأردن والسعودية، سيلتقون بيدرسن بعد أيام في جنيف في دعم واضح للمحادثات.

قد يكون من المبكر الحكم على سير عمل اللجنة الدستورية؛ لكن هناك الكثير من المؤشرات التي تمنع إمكانية ظهور «دخان أبيض» في الأفق؛ جرّاء الضغوط التي تمارسها الأطراف الإقليمية والدولية عبر وكلائها، والأسوأ هو محاولات تلك الأطراف تحميل عمل اللجنة الدستورية كل المشكلات القائمة في الميدان، مثل قضايا إدلب.