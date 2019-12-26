النفـط السـوري.. بين المطامع الخارجيـة والحـرب على الإرهـاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برزت قضية النفط السوري في خضم الأحداث التي تشهدها البلاد كواحدة من قضايا الصراع بين اللاعبين المحليين والخارجيين، في ظل فقدان سيطرة الدولة السورية على حقول النفط شمال شرقي البلاد؛ حيث لجأ كل طرف إلى توظيف سيطرته على هذه الحقول، وفق أجندته الخاصة؛ لكن أهمية هذا الصراع ازدادت حدة مع حاجة السوريين الماسة إلى النفط في ظل العقوبات الأمريكية التي فرضت على البلاد. مع بدء المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة عام 2012، بدأت القوات الحكومية تفقد السيطرة على معظم حقول النفط في البلاد؛ حيث سيطرت فصائل «الجيش الحر» آنذاك ومن ثم «جبهة النصرة» على بعض الحقول شرقي البلاد؛ بعد مغادرة معظم الشركات العاملة لسوريا، وبدأت تلك الفصائل باستخراج النفط بشكل بدائي، إلى أن جاء تنظيم «داعش» عام 2013 لينتزع السيطرة على حقول النفط، وتأمين موارد مالية له، وبحلول عام 2014 سيطر التنظيم المتطرف على معظم حقول النفط وأهمها حقل العمَر في دير الزور، وحقل الرميلان بريف الحسكة؛ حيث كان يتم تسويق وبيع النفط الخام عبر تركيا. وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية عائدات «داعش» من النفط السوري ب40 مليون دولار شهرياً عام 2015؛ لكن بعد عامين تم طرد تنظيم «داعش» من معظم المناطق الشرقية، واستولت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المدعومة من واشنطن على حقول النفط. غير أن هذه الحقول كانت قد تعرضت لأضرار كبيرة؛ جرّاء استهدافها بغارات جوية أمريكية؛ لقطع موارد الدخل الرئيسية عن تنظيم «داعش»، الذي بدوره دمّر جانباً كبيراً من البنية التحتية النفطية قبل أن يفرّ منها. وتشكل الحقول التي سيطرت عليها «قسد» بنحو 70 في المئة من موارد النفط السوري. ومع أنه لا توجد دراسات علمية دقيقة ومستقلة عما تملكه سوريا من موارد نفطية، إلا أن «قسد» كانت تفتقر إلى تسويق النفط عبر تركيا، ونظراً لحاجة الحكومة السورية الماسة إليه، لجأت إلى عقد اتفاق مع دمشق، عبر وكلاء؛ لتقوم ببيع جانب من النفط الخام مقابل إعادة كمية من البترول المصفى (الديزل) والإبقاء على خطوط إمداد الكهرباء في مناطق السيطرة الكردية. وقد بقي هذا الاتفاق سارياً إلى حين الاجتياح التركي الأخير لشمالي سوريا، وعودة القوات الأمريكية؛ للسيطرة عليها، رغم الإعلانات المتكررة عن انسحاب هذه القوات والاستقرار أخيراً على إبقاء نحو 600 جندي أمريكي للسيطرة على مواقع النفط؛ بذريعة عدم وقوعها في قبضة تنظيم «داعش» مجدداً، وعدم عودتها إلى الدولة السورية. وهنا بدأت الأطماع الخارجية أكثر من واضحة، خصوصاً بين اللاعبين الكبار مما ينذر بإمكانية تدويل هذه القضية. فالذريعة التي تقدمها واشنطن للسيطرة على النفط السوري، أكثر من واهية؛ إذ يفترض أنه تم القضاء على تنظيم «داعش» بنسبة مئة في المئة، بحسب التصريحات الأمريكية، وحتى لو عادت خلاياه النائمة إلى الحياة لتنشط مجدداً، فإنه لم يعد بوسعها السيطرة على حقول نفطية بهذه البساطة. كما أن الحديث عن منع عودتها للدولة السورية يمثل استهتاراً بالقوانين الدولية وسيادة الدول على أراضيها وثرواتها، ويكشف ليس فقط عن غطرسة أمريكية، وإنما يفضح الأهداف الحقيقية لاحتلال منابع النفط، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحاً بأنه يريد الإبقاء على موطئ قدم، وبيع النفط السوري لمصلحة الخزينة الأمريكية، حين فاجأ الجميع بتصريحه يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأنه يعتزم عقد صفقة مع شركة «إكسون موبيل» الأمريكية؛ للذهاب إلى سوريا، واستخراج النفط، وإدارته «بشكل صحيح»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تستفيد منه أيضاً، وأنه «آن الأوان لأن نأخذ حصتنا الآن» حسب قوله.

ومن جانب آخر، بدت المطاع التركية أكثر وضوحاً، حين لم تنجح أنقرة في ابتزاز أوروبا لتمويل إقامة «المنطقة الآمنة»؛ حيث دعا الرئيس التركي صراحة المجموعة الدولية للسيطرة على النفط السوري وبيعه؛ لتمويل إقامة ما أطلق عليه «المنطقة الآمنة» والإنفاق على إسكان ملايين اللاجئين في المناطق الخاضعة لسيطرتها مع كل ما يعنيه ذلك من جرائم ضد الإنسانية عبر إحداث تغيير ديموغرافي لسكان شرقي الفرات. كما أن روسيا التي تطالب دوماً بإعادة حقول النفط إلى حضن الدولة السورية، تتطلع أيضاً من موقعها كحليف لدمشق إلى تحقيق مصالحها، والاستفادة من وجودها العسكري؛ حيث تم مؤخراً إبرام اتفاق مع شركتين روسيتين للتنقيب عن النفط، ناهيك عن اتفاقات أخرى تتعلق باستخراج النفط والغاز من السواحل السورية في البحر المتوسط.