متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات الهيئة وجهودها في مشاريع البنية التحتية بالإمارة، حيث كشف عن إنجاز مشروع تقاطع رقم «8» على طريق الشارقة - الذيد، وافتتاحه رسمياً أمام حركة المرور، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 67 مليون درهم.

قال المهندس السويجي إن المشروع يأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بالتوسع في مشاريع تطوير البنية التحتية والشبكة الطرقية لما لها من أهمية في التسهيل على المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة للتنقل بين المدن والمناطق بسهولة ويسر، ولتقديم أفضل الخدمات بما يواكب خطط التنمية الشاملة في الإمارة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الخاصة بتطوير شبكات الطرق وتنفيذها بأعلى المواصفات العالمية لتواكب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

من جانبها قالت مدير إدارة مشاريع الطرق في الهيئة المهندسة فاطمة الكتبي: إن الهيئة أنجزت عدداً من المشاريع الحيوية هذا العام، وعلى رأسها إحلال الجسر الثامن المفرد المكون من حارة للسير لكل اتجاه والمتقاطع مع طريق الذيد، وإنشاء جسر جديد مزدوج مكون من حارتين للسير لكل اتجاه بعرض 7.3 متر في كل اتجاه، ويتصل هذا الجسر عند طرفيه بدورين مع عدد 4 طرق كمخارج حرة بطول إجمالي يبلغ 2.6 متر.

وأضافت: أن الجسر سيعمل على نقل الحركة بين مناطق الصجعة الصناعية ومنطقة جويزع المجاورة لطريق الذيد بصورة مثلى، لا سيما حركة الشاحنات القادمة من شارع الإمارات والمتجهة إلى الصجعة، والتي يتم نقلها بصورة مباشرة عبر طريق حلقي أنشئ لربط الجسر الجديد بطريق الذيد، وقد تضمن المشروع أعمال الخدمات المصاحبة، مشيرة إلى أن الجسر يسمح أيضاً بأعمال التوسعة المستقبلية لطريق الذيد، كما سيعمل على زيادة السعة الاستيعابية للطريق وبالتالي يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتقليل الازدحامات.