«الموارد البشرية» : 1830 مواطناً ومواطنة يعملون بمراكز تسهيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

بلغ عدد المواطنين العاملين بمراكز الخدمة «تسهيل» 1830 مواطناً في 86 مركزاً على مستوى الدولة، لتقديم خدمات متميزة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وكشف عبد الرحمن المعلا مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد الإناث المواطنات العاملات في مراكز «تسهيل» بلغ 1525 مواطنة يحملن مؤهل الثانوية العامة فما فوق، مقابل 305 من المواطنين الذكور، يتقاضون رواتب تبدأ من 8 آلاف درهم وتصل إلى 15 ألف درهم بالإضافة إلى العمولة.

وقال المعلا ل ”الخليج 365”: إن مراكز الخدمة «تسهيل» تعتبر أحد أبرز ركائز منظومة شراكات الوزارة مع القطاع الخاص والتي تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في هذا القطاع سواء كأصحاب أعمال يديرون مشاريعهم بأنفسهم أو كموظفين يعملون في هذه المشاريع، فضلاً عن تعهيد خدمات الوزارة إلى القطاع الخاص ليقدمها للمتعاملين نيابة عنها وتحت إشرافها وبموجب معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وأضاف أن الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص حققت مكتسبات ومنجزات مهمة على صعيد استقطاب الموارد البشرية الوطنية للعمل في قطاع خدمات الأعمال حيث نجحت مراكز «تسهيل» في جذب المواطنين والمواطنات للعمل لديها خصوصا في ضوء الضوابط والشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة لترخيص وتشغيل هذه المراكز التي أصبحت بموجب ذلك منصة مثالية لتوظيف المواطنين وتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين.

وأوضح المعلا أن المواطنين والمواطنات العاملين في مراكز الخدمة «تسهيل» يشغلون مواقع وظيفية عدة منها مديري مراكز ونائبيهم واستشاريي سعادة متعاملين، وقال إن مدير المركز يحصل على راتب شهري قدره 15 ألف درهم وعمولة درهمين عن كل معاملة يتم انجازها في المركز في حين يحصل نائب المدير على راتب قدره 13 ألفاً وعمولة درهم عن كل معاملة ويحصل استشاري سعادة المتعاملين على راتب شهري 8 آلاف درهم كحد أدنى وعمولة 45 درهماً عن كل معاملة يقوم بإنجازها.

وأشاد المعلا بأداء المواطنين والمواطنات العاملين في مراكز «تسهيل» وتميزهم الوظيفي وحرصهم على تطوير ذاتهم لا سيما من خلال تفاعلهم مع البرامج والدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من فترة لأخرى بهدف صقل قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.

وشدد على ضرورة مواصلة التزام مراكز الخدمة بتوفير بيئة العمل الجاذبة التي تحفز المواطنين والمواطنات على الاستمرار في وظائفهم وتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين.

وخلال جولة ميدانية ل ”الخليج 365” بمراكز «تسهيل» التقت عدداً من الموظفين المواطنين العاملين الذين عبروا عن ارتياحهم للعمل في القطاع الخاص وبمراكز «تسهيل» التي وفرت لهم بيئة عمل إيجابية محفزة على الإنتاج والابتكار في تقديم الخدمات للمتعاملين.

وأوضحوا أن إدارة مراكز تسهيل تعمل على تدريبهم بشكل دوري لمواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا المستخدمة في إنجاز الخدمات، ومراكز تسهيل تلتزم بترقية الموظفين وتحرص على الاستفادة من الإمكانيات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لدعم المواطنين وتمكينهم من العمل في القطاع الخاص.