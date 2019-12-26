شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 انقلابياً بغارة للتحالف في كتاف بصعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
لقي 15 من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، أمس، بغارة جوية شنها طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في مديرية كتاف بمحافظة صعدة. وأفاد المركز الإعلامي لمحور كتاف صعدة، بأن «إحدى مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنت غارة جوية أسفرت عن مصرع 15 حوثياً فوق جبال مديرية كتاف بمحافظة صعدة». وأضاف المركز أن «مديرية كتاف شهدت، مساء أمس الأول، قصفاً مدفعياً متبادلاً ومواجهات بالأسلحة الرشاشة والعيارات المختلفة، تمكنت فيه القوات الحكومية من تكبيد الميليشيات عدداً من القتلى والجرحى وإسكات مصادر نيران العدو».
وقتل طفل وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف. وقالت مصادر محلية، إن لغماً أرضياً زرعته الميليشيات، انفجر، صباح أمس الأول، وأسفر عن مقتل الطفل مبارك غرزة وإصابة الطفل زبن الله غرزة أثناء رعيهما الأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة الميليشيات على أطراف مديرية المصلوب. ونزحت عشرات الأسر من قرى مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة غربي اليمن جراء القصف العنيف والمستمر للميليشيات، على الأحياء السكنية رغم الهدنة الأممية.
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