شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة القاسمي: دعم سلطان أساس نجاحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ميرفت الخطيب
تسلمت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، شهادة الدكتوراه الفخرية في التربية الخاصة، من الجامعة الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية، سلمها إياها الدكتور كمال الدين بني هاني، رئيس الجامعة، للإنجازات الكبيرة التي حققتها القاسمي في مجال خدمة أصحاب الإعاقة.
وأرجعت الشيخة جميلة القاسمي هذا الاستحقاق إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وقالت إن سموه أساس نجاحي، لكون سموه شرّفني بثقته الغالية منذ اللحظة الأولى التي سلمني فيها مسؤولية إدارة هذه المؤسسة العريقة التي استطاعت بدعمه المادي والمعنوي، ومساندته وتوجيهاته الأبوية، وبعد نظره، ورؤيته الثاقبة لمستقبل الأمور ومآلاتها، أن تحقق العديد من الإنجازات وتقدم المزيد من الخدمات، وأن تكون كما أرادها سموه عندما قال: إن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ليست للشارقة وحدها، وليست لدولة الإمارات العربية المتحدة، وليست لمنطقة الخليج وحدها، وإنما عربية عالمية تقدم الخدمات في جميع المجالات لأصحاب الإعاقة في أي مكان على هذه البسيطة.
وقالت الشيخة جميلة القاسمي، في كلمتها خلال الحفل الذي أقيم، يوم الثلاثاء الماضي، وعقب تكريمها بحضور الدكتور كمال الدين بني هاني، رئيس الجامعة الهاشمية، والدكتور علي الشواهين، مستشار الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وخالد علي النعيمي القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن، ومنى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، «إن نيل شهادة أكاديمية علمية عالية كان في يوم ما حلماً، وغاية، ولكن كانت المشاريع الأخرى تأخذ الأولوية، فحاجات الناس والمجتمع، خاصة من هم أحوج للوقوف معهم، أهم وأكثر مدعاة للاهتمام وإيلاء الأولوية.
مجتمع داعم وأُسر متعاونة
وأشارت إلى أنه بجانب فريق العمل المبدع هذا، هناك مقومات أخرى ساهمت في ما وصلنا إليه اليوم، وهي تشمل المجتمع الداعم والأسر المتعاونة، والقيادة ذات الرؤية الواضحة وبعد النظر؛ فصاحب السمو الوالد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لم يكن القدوة والموجه فقط، بل كان، ولا يزال، الأب الحاني والقلب الذي يتحسس احتياجات أبناء مجتمعه حتى قبل أن يعبّروا، أو يشعروا بها، فله بعد الله سبحانه وتعالى يرجع الفضل في ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم وريادة في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم، ووعي المجتمع بقضيتهم بشكل عام.
ولفتت الشيخة جميلة القاسمي في كلمتها إلى دور المملكة الأردنية الهاشمية، ودور مؤسساتها وأبنائها في كل مراحل عملنا، سواء بالاطلاع على تجارب هذه المؤسسات والإفادة منها، أو من خلال استقطاب الكوادر الأردنية المتخصصة والمتميزة، فضلاً عن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة، كالتعاون القائم بين مركز الشارقة لصعوبات التعلم وكلية الأميرة ثروت، ومذكرة التفاهم التي وقعت حديثاً بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والجامعة الهاشمية لتطوير التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية والتشخيصية.
من جانبه، أكد الدكتور كمال الدين بني هاني، أنه إقراراً بعطاء الشيخة جميلة الموصول في مجال التربية الخاصة، والإنسانية الجليلة، والجهد التطوعي، والمثابرة المؤسسية، والإنجازات المجتمعية، تم منح الشيخة جميلة القاسمي شهادة الدكتوراه الفخرية في التربية الخاصة من كلية الملكة رانيا للطفولة، مع كل امتيازاتها وحقوقها.
كانت هذه تفاصيل خبر جميلة القاسمي: دعم سلطان أساس نجاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.