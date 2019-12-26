جميلة القاسمي: دعم سلطان أساس نجاحي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ميرفت الخطيب



تسلمت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، شهادة الدكتوراه الفخرية في التربية الخاصة، من الجامعة الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية، سلمها إياها الدكتور كمال الدين بني هاني، رئيس الجامعة، للإنجازات الكبيرة التي حققتها القاسمي في مجال خدمة أصحاب الإعاقة.

وأرجعت الشيخة جميلة القاسمي هذا الاستحقاق إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وقالت إن سموه أساس نجاحي، لكون سموه شرّفني بثقته الغالية منذ اللحظة الأولى التي سلمني فيها مسؤولية إدارة هذه المؤسسة العريقة التي استطاعت بدعمه المادي والمعنوي، ومساندته وتوجيهاته الأبوية، وبعد نظره، ورؤيته الثاقبة لمستقبل الأمور ومآلاتها، أن تحقق العديد من الإنجازات وتقدم المزيد من الخدمات، وأن تكون كما أرادها سموه عندما قال: إن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ليست للشارقة وحدها، وليست لدولة الإمارات العربية المتحدة، وليست لمنطقة الخليج وحدها، وإنما عربية عالمية تقدم الخدمات في جميع المجالات لأصحاب الإعاقة في أي مكان على هذه البسيطة.

وقالت الشيخة جميلة القاسمي، في كلمتها خلال الحفل الذي أقيم، يوم الثلاثاء الماضي، وعقب تكريمها بحضور الدكتور كمال الدين بني هاني، رئيس الجامعة الهاشمية، والدكتور علي الشواهين، مستشار الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وخالد علي النعيمي القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن، ومنى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، «إن نيل شهادة أكاديمية علمية عالية كان في يوم ما حلماً، وغاية، ولكن كانت المشاريع الأخرى تأخذ الأولوية، فحاجات الناس والمجتمع، خاصة من هم أحوج للوقوف معهم، أهم وأكثر مدعاة للاهتمام وإيلاء الأولوية.