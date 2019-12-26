موجة طقس سيئ تضرب شمال مصر حتى الغد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”، وكالات

شهدت مصر موجة من الطقس السيئ، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم غد الجمعة؛ حيث تشهد مدن ومحافظات عدة تساقط الأمطار، ورياحاً شديدة، محملة بالأتربة، ما دعا المحافظات إلى رفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع التقلبات الجوية.

وتسببت الموجة في تعطيل الدراسة بالمدارس العامة والجامعات بمحافظتي الإسكندرية ومطروح يومي امس الاربعاء واليوم الخميس ؛ بناء على تقارير هيئة الأرصاد،حرصاً على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

وتشهد محافظات الإسكندرية ومطروح ودمياط، طقساً سيئاً، مصحوباً، بتزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، مع ارتفاع أمواج البحر،ما تسبب في وقف عمليات الصيد، وتراجع الحركة على الطرق السريعة، وشهدت الإسكندرية ارتفاع الأمواج، وتدفق المياه إلى الكورنيش.

وفي المقابل سارت الحركة في الموانئ البحرية بشكل طبيعي، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وكانت هيئة الأرصاد أعلنت أن مصر سوف تشهد طقساً غير مستقر على مدى 72 ساعة المقبلة، خاصة في شمال البلاد، يصاحبه سقوط أمطار، مع نشاط للرياح.وشهدت مدينة دمياط حالة من الصقيع، أثرت في الحركة التجارية.