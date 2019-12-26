الشعفار يطلع على استعدادات تمرين «أمن الخليج العربي 2»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ترأس الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المشتركة لتمرين أمن الخليج العربي 2، الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 2»، الذي عقد في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي.

واطلع وكيل الوزارة على نتائج الاجتماعات وورش العمل للفرق التخصصية من الدول الأعضاء المشاركة في التمرين، والتي عقدت على مدى يومين، شهدت خلالها مناقشات ودراسات لخطط التمرين والسيناريوهات المعدة، وعدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمرين بحضور أعضاء اللجنة العليا من الدول المشاركة في التمرين.

ونقل الشعفار للمجتمعين تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.

وتبادل الفريق الشعفار المناقشات مع رؤساء وفود الدول حول الاستعدادات الجارية للتحضير للتمرين بحسب الخطة المرسومة له، ما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المطبقة.

وكان اللواء عبد الله علي الغيثي عضو اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2، رئيس فريق القيادة والسيطرة، رئيس وفد وزارة الداخلية، افتتح بداية الأسبوع الجاري، أعمال الاجتماعات التحضيرية لفرق العمل التخصصية المشتركة من الدول المشاركة للتمرين التعبوي المشترك.

وتم خلال الاجتماع عرض جدول الأعمال المتضمن عدداً من التجهيزات والاستعدادات للتمرين وخطط اللجان، وقام العقيد الدكتور سالم الحبسي رئيس لجنة التنسيق بعرض تعليمات التمرين وأدوار ومسؤوليات فرق العمل في التمرين، كما قدم العقيد مصبح الغفلي، رئيس فريق الإعداد والتخطيط للتمرين سيناريو التمرين والجدول الزمني لتدريب القوات، كما تم توزيع فرق العمل كلا بحسب تخصصه.