شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 سجادة جديدة تغطى التوسعة السعودية الأولى فى المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، على أعمال فرش 1100 سجادة في التوسعة الأولى بالمسجد النبوي، متميزة بلونها الأخضر وبتصاميم فريدة وجديدة لأول مرة يتم بها فرش المسجد النبوي.

وأشاد الشيخ السديس بما تقوم به إدارة السجاد من خدمات في سبيل خدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي، حاثًا جميع العاملين على مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الحرمين الشريفين.

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يُذكَّر أن السجاد الجديد يُعَدُ من أفضل وأجود أنواع السجاد في العالم، صُنِعَ وفق شروط ومواصفات فنية دقيقة وبقياسات تتناسب مع أروقة المسجد النبوي.