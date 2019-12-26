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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدينة الأشباح.. بلدة يهجرها أهلها قبل عيد الميلاد باستثناء زوجين
الخميس 26 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قرر سكان بلدة كندية صغيرة هجرة منازلهم التي آوتهم لعقود من الزمن بعدما أعلنت الحكومة أنها ستقطع الكهرباء والخدمات عن البلدة.
ويأتي قطع الخدمات عن "ليتل باي" وهي بلدة في جزيرة "نيوفاوندلاند ولابرادور" أقصى شرق البلاد، في محاولة حكومية لتوفير 20 مليون دولار على مدار العقدين المقبلين.
ومنحت الحكومة سكان البلدة الصغيرة مهلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول قبل أن تقطع الخدمات بشكل دائم، مثل الكهرباء وإزالة الثلوج عن الطرقات.
وهجر جميع السكان تقريبا منازلهم قبل عيد الميلاد، عدا الزوجين مايك وجورجينا بارسونز، اللذين قررا البقاء وإنفاق 50 ألف دولار من حسابهما الخاص لإنشاء نظام للطاقة الشمسية يمدهما بالكهرباء، وحفر بئر مياه عذبة قرب منزلهما، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وخزّن الزوجان الأدوية والسلع الجافة والمعلبة، ولديهما الآن 6 ثلاجات مليئة بالبروتين تكفيهما لمدة عامين، ولديهما أيضاً مجموعة من القوارب للتنقل، رغم احتمالية علوقها في الجزيرة لمدة تصل إلى 6 أسابيع بسبب الجليد.
وقالت جورجينا: "لسنا متوترين على الإطلاق.. لا نزال نشعر بشيء غريب لكننا سنتأقلم"، بينما قال زوجها مايك: "أصبحت المدينة أكثر هدوء، لم يبقَ كثيرون، أصبحت كمدينة أشباح".
ودفعت الحكومة الكندية للمغادرين مبالغ مالية لمساعدتهم على الانتقال إلى مكان آخر.
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