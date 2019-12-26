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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجلاء 200 شخص من كنيسة بفرنسا خلال قداس عيد الميلاد إثر تسرب غاز
الخميس 26 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
انتهى، الثلاثاء، قداس عيد الميلاد في إقليم "واز" (غرب فرنسا) بنهاية مأساوية، بعد إصابة 72 شخصا بالدوار، وتم نقل 19 منهم إلى المستشفى في كارلبون، إثر تسممهم بأول أكسيد الكربون الذي تسرب من أحد أجهزة التدفئة في الكنيسة.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أنه "تم إجلاء بين 150 و200 شخص خلال قداس عيد الميلاد الذي أقيم في إقليم "واز" (غرب فرنسا)، إثر تسممهم بغاز أول أكسيد الكربون"، موضحة أنه تم إجلاء المصلين إلى قاعة تقع في مكان قريب، ونقل نحو 19 مصابا إلى المستشفى.
وقالت إحدى شهود العيان، التي حضرت القداس وتدعى جنفييف، "إنه خلال أداء الصوات تم تنبيههم بإجلاء الكنيسة، لكن عملية الإجلاء سارت بسلاسة".
وقالت أخرى تدعى ماري كارولين: "إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك"، مضيفة: "لا نعرف ماذا حدث، ربما تسرب الجهاز من أجهزة التدفئة".
وتابعت: "وجدنا حركة هيستيرية للأطفال خلال القداس، وبدأ الكاهن بالسعال، وحالات اختناق".
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه تم نقل 19 إلى مراكز مستشفيات كومبين، ونويون، وكريل، وجارش (أوت دو سين)، بمن فيهم طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، فيما كانت هناك حالة خطيرة نقلت بطائرة إسعاف إلى مركز مستشفى ليل (شمال).
ووفقا للصحيفة، لم يتم الكشف عن سبب الحادث، ولم يتم تشخيص أي حالة من حالات الضحايا لمعرفة تأثير الغاز عليهم.
بدورها، أصدرت رئيسة بلدية كارلبون، باتريس أرجييه، التي زارت موقع الحادث فور حدوثه، أمرا بإغلاق الكنيسة، قائلة: "عملية تسرب الغاز ربما نتجت عن أجهزة التدفئة، ولكن حتى الوقت الراهن لا يزال البحث حول سبب الحادث".
وتابعت كارليون: "جهاز التدفئة كان في الصيانة منذ شهر، ولكن ستتم إعادة صيانته مرة أخرى".
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