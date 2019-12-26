عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سماعات رأس لا تحتاج للشحن أبدا.. كيف تعمل

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "جي بي إل" النقاب عن سماعة الرأس Reflect Eternal الجديدة، التي تستمد طاقتها من أشعة الشمس، ما يعني أنها لن تحتاج إلى الشحن أبدا، على الأقل عند توافر الظروف المناسبة.



وأوضحت الشركة الأمريكية، أن ارتداء السماعة Reflect Eternal الجديدة لمدة 2.5 ساعة في الخارج يكفيها للعمل وللاستماع إلى الموسيقى على مدار الساعة دون الحاجة إلى استخدام مصدر الطاقة على الإطلاق.

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وقالت وكالة الأنباء الألمانية،تتطلب السماعة Reflect Eternal سطوعا بمقدار 50000 لوكس، وهو ما يتطلب أشعة الشمس المباشرة، مع العلم بأن السماعة تقوم أيضا بعملية الشحن في الظل والأماكن المغلقة ولكن ببطء، فضلا عن هذا تم تجهيز السماعة بمنفذ USB للشحن عبر مصدر للطاقة.

وتدعم السماعة Reflect Eternal تقنية Bluetooth 5.0 والمساعدين الصوتيين جوجل Assistant وأمازون Alexa، وميكروفون للمكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى خاصية Ambient Aware، التي تعمل على حجب الضوضاء في البيئة المحيطة.

كما تتمتع السماعة بحماية جيدة ضد رذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IPX4، ومن المقرر طرحها بالأسواق في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.