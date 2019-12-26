- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول "تابلت" من سامسونج بتقنية 5G والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول تابلت من سامسونج بتقنية 5G
الخميس 26 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لطرح جهاز لوحي جديد" تابلت" باسم S6، يدعم الجيل الخامس لشبكات الإنترنت 5G، هو الأول من نوعه الذي تطرحه الشركة.
وذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، أن تابلت سامسونج اللوحي S6، يندرج ضمن الأجهزة المقرر طرحها قريبا من جانب الشركة الكورية، غير أنه لم يتحدد الموعد الرسمي لهذا الطرح حتى الآن.
وتوقع أن يظهر تابلت سامسونج الجديد، ضمن فعاليات احتفالية سامسونج بطرح هاتفها الجديد جلاكسي 11S، المقرر إقامتها خلال العام المقبل.
وذكر "ذا فيرج" أن هذه النسخة المتطورة من جهاز سامسونج اللوحي S6 يرجح أن تتشابه في إمكاناتها مع النسخة التقليدية التي طرحت منه في سبتمبر/أيلول الماضي، التي تعمل بمعالج Snapdragon 855.
كانت هذه تفاصيل خبر أول "تابلت" من سامسونج بتقنية 5G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.