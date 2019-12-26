عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول تابلت من سامسونج بتقنية 5G

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لطرح جهاز لوحي جديد" تابلت" باسم S6، يدعم الجيل الخامس لشبكات الإنترنت 5G، هو الأول من نوعه الذي تطرحه الشركة.



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وذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، أن تابلت سامسونج اللوحي S6، يندرج ضمن الأجهزة المقرر طرحها قريبا من جانب الشركة الكورية، غير أنه لم يتحدد الموعد الرسمي لهذا الطرح حتى الآن.

وتوقع أن يظهر تابلت سامسونج الجديد، ضمن فعاليات احتفالية سامسونج بطرح هاتفها الجديد جلاكسي 11S، المقرر إقامتها خلال العام المقبل.

وذكر "ذا فيرج" أن هذه النسخة المتطورة من جهاز سامسونج اللوحي S6 يرجح أن تتشابه في إمكاناتها مع النسخة التقليدية التي طرحت منه في سبتمبر/أيلول الماضي، التي تعمل بمعالج Snapdragon 855.