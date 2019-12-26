بيروت: إسرائيل أطلقت 3 قنابل مضيئة فوق بلدة جنوبي لبنان‎

قالت بيروت إن قوّات إسرائيلية أطلقت 3 قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر جنوبي لبنان.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، سيّرت قوّات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" وقوات الجيش اللبناني دوريات عند الجانب اللبناني من الحدود، دون تفاصيل.
ولم يصدر أي تعقيب إسرائيلي على الفور.
وتم نشر قوة "يونيفيل"، للمرة الأولى في لبنان عام 1978، وتم توسيع مهماتها وزيادة عددها تطبيقا للقرار الدولي 1701، الذي أنهى العمليات العسكرية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل صيف 2006.
والإثنين، استنكر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال إلياس بو صعب، الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية من جانب إسرائيل.
وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، كتب بو صعب "اطلعت على تقرير الجيش اللبناني عن الخروقات الإسرائيلية العدوانية للأجواء اللبنانية الأحد والتي استهدفت سوريا عبر الأجواء اللبنانية".
ودعا "المجتمع الدولي للتدخل لمنع هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية وتقدير مدى خطورتها". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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