عُمان تعلن عن تلقيها اتصالين هاتفيين من السعودية وقطر لـ"الاطمئنان"

مسقط/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، مساء الأربعاء، عن تلقي اتصالين هاتفيين من السعودية وقطر لـ"الاطمئنان".

وتلقى وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، اتصالين هاتفيين منفصلين، من نظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والقطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وفق بيان لوزارة الخارجية العمانية.

وجاء اتصال وزير الخارجية السعودي "للإطمئنان ونقل تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

كما تطرق اتصال وزير الخارجية القطري إلى "الاطمئنان ونقل تحيات وتمنيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، حسب المصدر ذاته.

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ولم توضح وزارة الخارجية العمانية أسباب الاطمئنان، في ظل تصاعد شائعات عن صحة سلطان عمان قابوس بن سعيد (79 عامًا).

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت سلطنة عمان، أن السلطان قابوس غادر البلاد إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية.واعتاد قابوس عدم الظهور الإعلامي، إذ يثير الحديث عن صحته قلقًا بشأن من سيخلفه على العرش الذي يتربع عليه منذ 46 عامًا.

وقابوس بن سعيد، هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، كما أنه يعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.

وعلى خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، فإن السلطان قابوس لم يسمِّ وريثًا للعرش، وليس له أبناء ولا أشقاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.